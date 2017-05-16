«Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»

«Спартак» позволит болельщикам выйти на поле после матча 29-го тура премьер-лиги с «Тереком» на «Открытие Арене», сообщил вице-президент клуба Наиль Измайлов.

Напомним, после матча с «Тереком» «Спартаку», который досрочно выиграл чемпионат, будет вручен чемпионский кубок.

«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России», – приводит ТАСС слова Измайлова.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Матч «Спартак» – «Терек» пройдет 17 мая. Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча