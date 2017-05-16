«Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»
«Спартак» позволит
болельщикам выйти на поле после матча 29-го тура премьер-лиги с «Тереком» на «Открытие
Арене», сообщил вице-президент клуба Наиль Измайлов.
Напомним, после матча с «Тереком» «Спартаку», который досрочно выиграл чемпионат, будет вручен чемпионский кубок.
«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России», – приводит ТАСС слова Измайлова.
Напомним, «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.
Матч «Спартак» – «Терек» пройдет 17 мая. Начало – 19:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция