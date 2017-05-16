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Шамиль Тарпищев: Мы счастливы, что Шарапова хорошо вернулась

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.

- Мы счастливы, что Мария так здорово играет и вернулась хорошо. Что касается остальных, то есть плеяда из десяти теннисисток, за которыми будущее. Я считаю, что у нас золотая молодежь, которая уже способна выигрывать Кубок Федерации.

Нормально готовиться надо. У нас Екатерина Макарова, Елена Веснина ещё играет, Светлана Кузнецова. Есть ещё нераскрывшиеся Елизавета Куличкова, Ирина Хромачева, которая чуть постарше. Я считаю, что ситуация неплохая, - рассказал Тарпищев в интервью Sobesednik.ru.

Напомним, Мария Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония. После возвращения на корт она уже успела сыграть на турнирах в Штутгарте и Мадриде.

Одолев американку Кристину Макхэйл в первом круге турнира WTA в Риме, Шарапова обеспечила себе место в квалификации Уимблдона. Если Шарапова на турнире в Риме дойдет до полуфинала, то получит возможность сыграть сразу в основной сетке Уимблдона в этом году.

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