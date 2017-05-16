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Конте обсудит с Абрамовичем новый контракт

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте проведет встречу с владельцем клуба Романом Абрамовичем, во время которой будет обсуждаться будущее итальянского тренера в лондонском клубе.

Ожидается, что Конте будет предложен новый контракт на улучшенных условиях. Кроме того, тренеру гарантируют выделение трансферного бюджета.

Напомним, в Италии на Конте по-прежнему претендует «Интер», хотя «нерадзурри» уже начинают присматриваться к другим кандидатурам – Лучано Спаллетти и Маурисио Почеттино.

Напомним, в прошлую пятницу «Челси» обеспечил себе победу в премьер-лиге, а накануне уже в статусе чемпионов сыграл с «Уотфордом» (4:3).

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