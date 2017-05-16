Замглавы НХЛ Билл Дэйли приехал на чемпионат мира по хоккею

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, присутствующий на матче чемпионата мира по хоккею между командами США и России, заявил, что не будет вести переговорах по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде.

- Я приезжаю на чемпионаты мира каждый год. Здесь много игроков из НХЛ, это хороший повод встретится с нашими коллегами из IIHF. Но никаких переговоров по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх не будет. Возможно, у нас будет встреча с Фазелем, но речи об Олимпийских играх на ней не пойдет, это точно. Финальное решение уже было принято, - цитирует Дэйли «Р-Спорт».

Ранее НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде.