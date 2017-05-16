Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия3 : 3США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия1 : 1Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Замглавы НХЛ Билл Дэйли приехал на чемпионат мира по хоккею

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, присутствующий на матче чемпионата мира по хоккею между командами США и России, заявил, что не будет вести переговорах по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде.

- Я приезжаю на чемпионаты мира каждый год. Здесь много игроков из НХЛ, это хороший повод встретится с нашими коллегами из IIHF. Но никаких переговоров по поводу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх не будет. Возможно, у нас будет встреча с Фазелем, но речи об Олимпийских играх на ней не пойдет, это точно. Финальное решение уже было принято, - цитирует Дэйли «Р-Спорт».

Ранее НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в предстоящей Олимпиаде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как бюджетно съездить на чемпионат мира по хоккеюКак бюджетно съездить на чемпионат мира по хоккеюКак посетить чемпионат мира по хоккею и не разориться – лайфхаки от журналистов «Советского спорта»Дмитрий Чернышенко: Перед Олимпиадой сделаем перерыв на 16 днейПрезидент КХЛ после заседания Правления лиги рассказал об олимпийской паузе.Пи-Кей Суббан: Мы рассчитывали выиграть в Анахайме один матчЗащитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан поделился эмоциями от переезда полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Анахайма» в Нэшвилл.Россия – США. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.Виктор Хедман: С приездом Лундквиста сборная Швеции выиграла все матчиЗащитник сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Рикард Гренборг: Сборная Швеции имеет достаточно сильный состав, чтобы выиграть чемпионат мираГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Юлиус Гудачек: Возможно, это худший турнир сборной Словакии в современной историиГолкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек прокомментировал выступление команды на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Россия – США. Миронов пропустит матчГлавный тренер сборной России Олег Знарок определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира с США в Кельне.Конец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будетКонец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будетКрупнейшие спортивные телеканалы мира испытывают серьезный отток подписчиков: непопулярным становится само телевидение.Никлас Бекстрем: Если честно, я ничего не знаю о травме ОвечкинаФорвард сборной Швеции Никлас Бекстрем прокомментировал победу команды в заключительном матче чемпионата мира по хоккею против Словакии (4:2).Сборная Белоруссии обыграла норвежцев на чемпионате мира и обезопасила себя от вылетаСборная Белоруссии переиграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира.Сборная Швеции переиграла Словакию на чемпионате мираХоккеисты сборной Швеции в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею переиграли команду Словакии со счетом 4:2.Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛМеждународный пресс-атташе организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Корее Нэнси Парк заявила, что Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛ.Сборная Чехии дозаявила голкипера ФурхаСборная Чехии по хоккею дозаявила голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха для участия в чемпионате мира, который в эти дни проходит в Париже и Кельне. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.Александр Кожевников: Шипачева понимаю, а Миронова – нетАлександр Кожевников: Шипачева понимаю, а Миронова – нетДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.Лютая драка Евгения Малкина, или как Джино провоцировали игроки «Оттавы» (видео)Лютая драка Евгения Малкина, или как Джино провоцировали игроки «Оттавы» (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге рассказывает о втором матче финала конференции Кубка Стэнли – с «Оттавой».Геннадий Величкин: Не исключаю, что попробуем провести переговоры о возвращении МалкинаВице-президент «Металлурга» (Магнитогорск) Геннадий Величкин заявил, что в межсезонье клуб может рассмотреть вариант возвращения форварда Евгения Малкина.Сидни Кросби: Защитники «Питтсбурга» сыграли просто невероятноКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал победу своей команды над «Оттавой» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.Александр Волчков: Потеря Мозякина не совсем сильнаяЧемпион мира Александр Волчков высказался о том, как на сборной России может отразиться травма форварда Сергея Мозякина.Борис Михайлов: Теперь у Знарка молодая и голодная до побед командаДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов позитивно оценил перспективы сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Футбол
Конте обсудит с Абрамовичем новый контракт
Футбол
«Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»
Футбол
Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужил
Биатлон
Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости