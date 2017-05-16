Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия3 : 3США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия1 : 1Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Плющенко: На ЧМ-2018 игроки сборной России сделают невозможное возможным

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от чемпионата мира в России по футболу, который состоится в 2018 году.

«Уверен, чемпионат мира в нашей большой стране удастся на все сто! Многие стадионы уже построены, будет большой ажиотаж, и я уверен, что государство проведет все на высшем уровне. Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!» – сказал Плющенко в интервью официальному сайту ФИФА.

Отметим, что Плющенко является послом города-организатора чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 Сочи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужилБывший нападающий сборной Германии, а также наставник команды США Юрген Клинсманн заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира-2018, который состоится в России.Анатолий Бышовец: Отсутствие Кокорина, Мамаева и Шатова в сборной - обоснованное решениеЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал последнюю заявку сборной России по футболу.А вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной РоссииА вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной РоссииИз расширенного списка сборной России на кубок Конфедераций Станиславу Черчесову придется исключить семерых игроков.«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео)«Чемпионство «Спартака» – плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита» (видео)Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита» последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры.Ринат Билялетдинов: Фернандес - хорошее усиление для сборной РоссииБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов полагает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес способен усилить сборную России.Ринат Билялетдинов: Ребров заслуживал вызова в сборнуюБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал заявку сборной России на ближайшие матчи.Вагнер Лав: Я никогда не подвергался расизму в РоссииБывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями об игре в чемпионате России.«Арсенал» продает билеты на «Спартак» по паспорту с тульской пропиской (видео)«Арсенал» продает билеты на «Спартак» по паспорту с тульской пропиской (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Фраза «Будь верен своей команде!» станет девизом сборной России на Кубке конфедерацийФраза «Будь верен своей команде!» станет девизом футбольной сборной России во время проведения Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.Михаил Гершкович: Тренерский штаб сборной России имел достаточно времени обдумать все кандидатурыИзвестный советский футболист и тренер Михаил Гершкович прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Вице-губернатор: 17-18 мая «Фишт» должен быть готов к Кубку конфедераций на сто процентовВице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что футбольный стадион «Фишт» в Сочи 17-18 мая должен быть полностью готов к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.Зачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке ЧерчесоваЗачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке ЧерчесоваОбозреватель «Советского спорта» комментирует расширенный состав сборной России, обнародованный сегодня тренерским штабом.От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка конфедерацийОт Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка конфедерацийСтанислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России, в который не вошли многие именитые футболисты.Геннадий Орлов: Кокорин не убедил, что он игрок сборнойРоссийский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Станислав Черчесов: У нас нет вратарей с таким опытом, как у АкинфееваГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вратарях национальной команды. Напомним, сегодня был объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Кубку Конфедераций.Станислав Черчесов: Если бы посчитал нужным, позвонил бы Денисову. Но он не был на предыдущих сборахГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о непопадании в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку Конфедераций Олега Шатова и Игоря Денисова.Станислав Черчесов: Дзагоев должен успеть восстановиться к Кубку КонфедерацийГлавный тренер Станислав Черчесов – о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.Станислав Черчесов: Дзюба в последнее время тренируется без ограниченийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о травме форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютСтанислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютТренерский штаб сборной России назвал расширенный список из 30-и человек для подготовки к Кубку Конфедераций.
Футбол
Конте обсудит с Абрамовичем новый контракт
Футбол
«Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»
Футбол
Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужил
Биатлон
Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Плющенко
Евгений Плющенковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости