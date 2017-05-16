Евгений Плющенко: На ЧМ-2018 игроки сборной России сделают невозможное возможным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от чемпионата мира в России по футболу, который состоится в 2018 году.

«Уверен, чемпионат мира в нашей большой стране удастся на все сто! Многие стадионы уже построены, будет большой ажиотаж, и я уверен, что государство проведет все на высшем уровне. Мне кажется, игроки нашей сборной сделают невозможное возможным! Проведут свои матчи блестяще и полностью отдадутся футболу!» – сказал Плющенко в интервью официальному сайту ФИФА.

Отметим, что Плющенко является послом города-организатора чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 Сочи.