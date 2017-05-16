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Неймар: Это мой лучший сезон в Испании

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  France FootballКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар считает, что однажды станет лучшим футболистом мира, но «никуда не спешит».

«В этом сезоне я чувствую себя великолепно, - сказал нападающий «Барселоны» Неймар в интервью FranceFootball. - Думаю, это мой лучший сезон в Испании. Я забиваю, делаю голевые передачи. Для полного счастья не хватает только выиграть чемпионат и Кубок Испании. Конечно, я хочу однажды стать №1 в мире, но люди как-то этот вариант здесь (в «Барселоне» - прим. ред.) не рассматривают. Хотя я знаю, что могу этого добиться, но все должно произойти спокойно, без нервов. Я никуда не спешу».   

В этом сезоне Неймар забил за «Барселону» в официальных матчах 19 голов: тринадцать - в чемпионате, четыре - в Лиге чемпионов и два в Кубке Испании.

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