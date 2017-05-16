Дмитрий Чернышенко: Телевизионные рейтинги Кубка Гагарина не смогли достичь прошлогодней отметки

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал телевизионные рейтинги КХЛ в завершившемся сезоне.

- Телевизионные рейтинги соответствуют прошлому сезону, а плей-офф не смог достичь прошлогодней отметки, потому что был не с московскими клубами, а на них идет большая доля рейтинга. Плюс плей-офф закончился быстрее, чем мы думали, - цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, в финале Кубка Гагарина армейцы обыграли магнитогорский «Металлург». Счет в серии – 4-1. 28 мая в Петербурге состоится парад, приуроченный к победе СКА в Кубке Гагарина, сообщает официальный сайт армейского клуба. Парад пройдет на Невском проспекте и Дворцовой площади.