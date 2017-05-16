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Маркус Рэшфорд: Моуринью заставил игроков «МЮ» работать на тренировках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18-летний форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал об отношении к наставнику «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Ты испытываешь положительные эмоции от выхода в стартовом составе. Это случается не так, будто тренер пришел и сказал: «Так, ты делаешь это, а ты то». Моуринью заставил нас работать на тренировках. Мы должны были завоевать его доверие.

Конечно, нам не всегда легко, но иногда все дается очень просто. Игроки «МЮ» стараются выйти на новый уровень. Мы все работаем на Моуринью. Мы хотим побеждать вне зависимости от положения команды и количества травмированных. Подход к делу остается неизменным», – приводит слова Рэшфорда Goal.

Напомним, португальский специалист встал у руля английского клуба минувшим летом. Под его руководством «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги, а также вышел в финал Лиги Европы.

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