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Дмитрий Сенников: «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал, что непопадание в еврокубки станет неудачей для «Ростова».

- И «Ростов», и «Краснодар» достойны попадания в Лигу Европы. Жалко, что кто-то из них не попадёт туда по итогам чемпионата. В этом сезоне они отдали много сил на еврокубки и где-то недобрали свои очки в Премьер-лиге. Но что поделать, такова жизнь.

 В еврокубках «Ростов» выступил в этом году удачно, а оценивать его выступление в чемпионате пока ещё рано. Многое будет зависеть от итогового места: если «Ростов» не попадёт в Лигу Европы, наверное, это станет для него неудачей. «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб, - передает слова Сенникова портал «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата «Ростов», набрав 45 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. От «Краснодара», идущего на четвертом месте в чемпионате,  ростовскую команду отделяет одно очко.

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