Комитет по этике РФС вынес замечание нападающему «Спартака-2» Георгию Мелкадзе
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что нападающему «Спартака-2» Георгию Мелкадзе вынесено замечание.
- Учитывая принятые меры футбольным клубом «Спартак» и принесенные игроком Мелкадзе извинения, наложить на футболиста только замечание, - передает слова Андреева «Р-Спорт».
Напомним, что форвард раскритиковал судей, работавших на матче 34-го тура первенства ФНЛ против «Тосно» (1:1).
«Судила бригада клоунов, но забивай свои моменты и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку», - написал Мелкадзе в своем Instagram. Главным арбитром встречи был Олег Соколов из Воронежа.
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