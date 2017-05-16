Владимир Эштреков: У ЦСКА больше шансов на второе место, чем у «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Рубином» и ЦСКА.

«ЦСКА во что бы то ни стало надо обыгрывать «Рубин». Предугадать развитие событий в этом матче трудно, но думаю, что в любом случае будет победа армейцев. Наверное, у ЦСКА все-таки больше шансов на второе место, чем у «Зенита». У Ганчаренко другое видение игры и тактика, чем у Слуцкого, но результат тоже есть.

Провальный ли этот сезон для «Рубина»? Это будет определять и решать руководство клуба. Но, наверное, да, провальный, судя по тому, что там планировали, о чем говорили, зачем подписывали Хави Грасию и много легионеров. У казанцев была задача бороться хотя бы за место в еврокубках, но, к сожалению, не получилось», – цитирует специалиста «Евро-Футбол».

Напомним, матч 29-го тура РФПЛ состоится в Казани 17 мая и стартует в 19:30 мск.