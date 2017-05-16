Ярослав «NS» Кузнецов: Великолепные впечатления от Yota Arena, подобного нигде не видел
Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от Yota Arena.
«Великолепные впечатления! Подобного нигде не видел. Здорово, что здесь сделана разбивка по зонам. Обыкновенный школьник и студент, который попадёт на второй этаж вместо первого, может испугаться, подумать, что место не для него, и убежать. Второй этаж отделан лучше, чем лучшие рестораны Москвы. Зато первый этаж сделан как обыкновенный компьютерный клуб. Обычный молодой игрок не будет чувствовать дискомфорта из-за того, что это место для него не предназначено.
Скорее всего, здесь будут не очень крупные чемпионаты. Может, какие-нибудь LAN-отборочные, когда-нибудь сделают офлайн-квалификации на EPICENTER. Что-то вроде финалов Кубка России, студенческих лиг. Возможно, появится организатор в Москве, который захочет провести небольшой турнир с призовым фондом около $10 тыс. для полупрофессиональных и местных команд. Что-то подобное впишется сюда идеально, учитывая, что здесь можно провести финал на сцене или групповой этап в компьютерной зоне. EPICENTER и «мейджоры» здесь не организуют, но сцена простаивать не будет».
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