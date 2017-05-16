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Ярослав «NS» Кузнецов: Великолепные впечатления от Yota Arena, подобного нигде не видел

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Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от Yota Arena.

«Великолепные впечатления! Подобного нигде не видел. Здорово, что здесь сделана разбивка по зонам. Обыкновенный школьник и студент, который попадёт на второй этаж вместо первого, может испугаться, подумать, что место не для него, и убежать. Второй этаж отделан лучше, чем лучшие рестораны Москвы. Зато первый этаж сделан как обыкновенный компьютерный клуб. Обычный молодой игрок не будет чувствовать дискомфорта из-за того, что это место для него не предназначено.

Скорее всего, здесь будут не очень крупные чемпионаты. Может, какие-нибудь LAN-отборочные, когда-нибудь сделают офлайн-квалификации на EPICENTER. Что-то вроде финалов Кубка России, студенческих лиг. Возможно, появится организатор в Москве, который захочет провести небольшой турнир с призовым фондом около $10 тыс. для полупрофессиональных и местных команд. Что-то подобное впишется сюда идеально, учитывая, что здесь можно провести финал на сцене или групповой этап в компьютерной зоне. EPICENTER и «мейджоры» здесь не организуют, но сцена простаивать не будет».

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