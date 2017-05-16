Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко дисквалифицирован на 4 матча Кубка России, из которых два условно.

- По Павлюченко решение следующее: в связи с нарушением принимали решение применить дисквалификацию на 4 матча Кубка России, из которых два условно, и (выписать) штраф игроку в размере 20 тысяч рублей. Плюс обратить внимание президента клуба (Григория) Иванова на необходимость обсуждения данного случая на общем собрании команды, - передает слова Андреева «Р-Спорт».

Ранее КДК РФС принял решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей. Причем дисквалификация распространяется только на матчи Кубка России.

Напомним, инцидент произошел во время финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», который завершился победой столичного клуба со счетом 2:0.

В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской – Ари и Джефферсон Фарфан.

После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.