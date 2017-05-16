Дмитрий Чернышенко: В идеале в КХЛ должно быть 24 клуба
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по окончании заседания Правления лиги рассказал об идеальной структуре своего детища.
- На основании анализа большого количества данных математически рассчитано, что в идеале в КХЛ должно быть 24 клуба. Это идеальное число, которое позволит сократить расходы на компенсации игрокам и стимулировать хоккейный рынок. Тогда 40 сильнейших игроков лиги зарабатывали бы больше, чем сейчас. При этом сохранялась бы конкурентоспособность.
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