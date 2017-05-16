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Папа Римский принял «Ювентус» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Сегодня, 16 мая, Папа Римский Франциск в Клементинском зале Апостольского дворца в Ватикане принял делегации «Ювентуса» и «Лацио», которые сыграют в финале Кубка Италии.

На встрече присутствовали руководители обоих клубов, тренерский штаб, игроки, а также глава федерации футбола страны Карло Тавеккио.

Напомним, матч за Кубок Италии состоится завтра, 17 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме и стартует в 22.00 мск.

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