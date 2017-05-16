Папа Римский принял «Ювентус» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии (фото)
Сегодня, 16 мая, Папа Римский Франциск в Клементинском зале Апостольского дворца в Ватикане принял делегации «Ювентуса» и «Лацио», которые сыграют в финале Кубка Италии.
На встрече присутствовали руководители обоих клубов, тренерский штаб, игроки, а также глава федерации футбола страны Карло Тавеккио.
La Juventus in udienza da Papa Francesco alla vigilia di #JuveLazio https://t.co/JWcwghBnNY @Pontifex_it pic.twitter.com/MaMQn9qeZS— JuventusFC (@juventusfc) 16 мая 2017 г.
Questa mattina @Pontifex_it ha ricevuto in Vaticano #LaPrimaSquadraDellaCapitale— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 16 мая 2017 г.
La gallery completa ➡️ https://t.co/crze8wFZbT pic.twitter.com/B2pEAc4O0N
Напомним, матч за Кубок Италии состоится завтра, 17 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме и стартует в 22.00 мск.
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