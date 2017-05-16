На «Амкар» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Сегодня в РФС приняли решение удовлетворить требование футболиста Игоря Пикущака в отношении «Амкара» о выплате задолженности по трудовому договору и иным выплатам в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба организации, пермский клуб обязали выплатить игроку проценты за несвоевременную выплату задолженности.

Отмечается, что в качестве обеспечительной меры наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Амкара» в случае исполнения обязательств перед Пикущаком.