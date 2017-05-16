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На «Амкар» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Источник:  РФСКомментарии

Сегодня в РФС приняли решение удовлетворить требование футболиста Игоря Пикущака в отношении «Амкара» о выплате задолженности по трудовому договору и иным выплатам в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба организации, пермский клуб обязали выплатить игроку проценты за несвоевременную выплату задолженности. 

Отмечается, что в качестве обеспечительной меры наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Амкара» в случае исполнения обязательств перед Пикущаком.

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