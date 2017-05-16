Дмитрий Чернышенко: Несколько клубов КХЛ не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания Правления лиги заявил, что ряд клубов не погасил задолженность перед игроками и не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон.

- В некоторых клубах сохраняется практика перетекания долгов из сезона в сезон. Иные руководители берут деньги и расплачиваются со старыми долгами, а новые накапливаются. Буду ставить вопрос на совете директоров КХЛ – мы должны идти в соответствии с регламентом и не допускать клубы с задолженностями.