Дмитрий Чернышенко: Несколько клубов КХЛ не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания Правления лиги заявил, что ряд клубов не погасил задолженность перед игроками и не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон.
- В некоторых клубах сохраняется практика перетекания долгов из сезона в сезон. Иные руководители берут деньги и расплачиваются со старыми долгами, а новые накапливаются. Буду ставить вопрос на совете директоров КХЛ – мы должны идти в соответствии с регламентом и не допускать клубы с задолженностями.
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