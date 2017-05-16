Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 5США
Теннис  Шарапова- : -Лючич-Барони
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Чехия1 : 2Швейцария
Хоккей  Германия- : -Латвия
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Чернышенко: Несколько клубов КХЛ не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания Правления лиги заявил, что ряд клубов не погасил задолженность перед игроками и не предоставили финансовые гарантии на следующий сезон.

- В некоторых клубах сохраняется практика перетекания долгов из сезона в сезон. Иные руководители берут деньги и расплачиваются со старыми долгами, а новые накапливаются. Буду ставить вопрос на совете директоров КХЛ – мы должны идти в соответствии с регламентом и не допускать клубы с задолженностями.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Величкин: Все переговоры с Данисом мы провели. После ЧМ будем думатьВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта с нападающим Данисом Зариповым.Дмитрий Чернышенко: В идеале в КХЛ должно быть 24 клубаПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко по окончании заседания Правления лиги рассказал об идеальной структуре своего детища.Дмитрий Чернышенко: Перед Олимпиадой сделаем перерыв на 16 днейПрезидент КХЛ после заседания Правления лиги рассказал об олимпийской паузе.Дмитрий Чернышенко: Телевизионные рейтинги Кубка Гагарина не смогли достичь прошлогодней отметкиПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал телевизионные рейтинги КХЛ в завершившемся сезоне.Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛМеждународный пресс-атташе организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Корее Нэнси Парк заявила, что Южная Корея не планирует заявлять клуб в КХЛ.Геннадий Величкин: Не исключаю, что попробуем провести переговоры о возвращении МалкинаВице-президент «Металлурга» (Магнитогорск) Геннадий Величкин заявил, что в межсезонье клуб может рассмотреть вариант возвращения форварда Евгения Малкина.Евгений Корешков официально возглавил «Барыс»Главным тренером «Барыса» назначен бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной Казахстана Евгений Корешков.«Авангард» в межсезонье проведет сбор в Германии«Авангард» обнародовал предварительный план подготовки к сезону КХЛ-2017/18.«Ак Барс» в межсезонье проведет сбор в Финляндии и примет участие в нескольких турнирахСтал известен план подготовки «Ак Барса» к новому сезону КХЛ.«Адмирал» расстался с нападающим Барбашевым«Адмирал» расторг контракт с нападающим Сергеем Барбашевым по обоюдному согласию сторон.Воробьев и Скороходов подписали контракты с «Ладой»Защитник Дмитрий Воробьев и форвард Игорь Скороходов продолжат карьеру в «Ладе». Оба игрока заключили односторонние контракты сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.СКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделюСКА дарит Лепса и Шнурова, «Зенит» – команду. Главное для Петербурга за неделюПетербургские клубы оказались очень щедрыми.Павел Францоуз: С приходом Бэйлена и Виделля «Трактор» может добиться больше, чем в этом годуГолкипер «Трактора» Павел Францоуз считает, что подписание защитника Ника Бэйлена и форварда Линус Виделля сделает команду сильнее.Хенрик Нильсен: Вступление датского клуба в КХЛ на данный момент исключеноПрезидент Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен исключил возможность вступления датской команды в КХЛ.Нападающий Флери покинет «Куньлунь»Нападающий сборной Франции Дамьен Флери не будет продлевать контракт с «Куньлунем», сообщил спортивный директор китайского клуба Владимир Кречин.Андрей Миронов: Решение поехать в «Колорадо» принял после вылета «Динамо» из плей-оффЗащитник сборной России Андрей Миронов рассказал, когда он решился на отъезд в НХЛ.Состав «Локомотива» пополнили восемь игроков«Локомотив» в результате обменов пополнился восемью игроками, сообщается на официальном сайте КХЛ.Защитник Хохлов продолжит карьеру в ХК «Сочи»«Северсталь» обменяла защитника Илью Хохлова в ХК «Сочи» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.Кристобаль Юэ: Да Коста готов играть на уровне НХЛГолкипер сборной Франции Кристобаль Юэ прокомментировал новость о том, что его партнер по национальной команде, форвард ЦСКА Стефан Да Коста может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Юэ считает, что Да Коста готов играть в НХЛ.Новичок НХЛ «Вегас» может подписать контракт с Да КостойКлуб «Вегас Голден Найтс», который будет выступать в НХЛ со следующего сезона, может подписать контракт с нападающим ЦСКА Стефаном Да Костой. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
Ари: По голам мог бы обойти Промеса и Дзюбу
Хоккей
Сборная Чехии уступила Швейцарии в матче чемпионата мира
Футбол
Роман Павлюченко дисквалифицирован на 4 матча Кубка России, из которых два условно
Футбол
Комитет по этике РФС вынес замечание нападающему «Спартака-2» Георгию Мелкадзе
все новости
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенковсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости