Сергей Карякин: Тревожить Путина лишний раз не буду

Претендент на шахматную корону, чемпион мира по блицу Сергей Карякин дал интервью «Советскому спорту».

- После нашей последней беседы прошло три месяца, за это время вы стали членом Общественной палаты при президенте России. Кто вам сделал предложение?

- Мне позвонили из администрации Президента и пригласили приехать. Сказали, что речь пойдет об Общественной палате. Когда приехал, передали письмо, подписанное Владимиром Владимировичем, в котором он приглашал меня стать членом Общественной палаты. Дали некоторое время на размышление.

- Долго размышляли?

- Пару дней. Посоветовался с друзьями, подумал, что я могу сделать полезного на этой должности. И дал свое согласие.

- За что вы отвечаете в палате?

- Новый состав палаты вступит в свои полномочия с 1 июля. Перед этим будет заседание, где каждого члена наделят определенными функциями. Но будут учитываться пожелания, за какую сферу кто хочет отвечать. Я считаю себя обязанным заниматься спортивной сферой.

- На первом заседании вы ведь можете высказать какие-то пожелания или предложения Президенту. Есть у вас какие-то вопросы, с которыми готовы обратиться к Путину?

- Считаю, что тревожить Владимира Владимировича без лишней необходимости нельзя. Если у меня возникнет серьезный вопрос, отправлю запрос через Общественную палату в администрацию Президента. Лично подходить и обращаться к Владимиру Владимировичу точно не стану.