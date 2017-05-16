Геннадий Величкин: Все переговоры с Данисом мы провели. После ЧМ будем думать

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта с нападающим Данисом Зариповым.

Мы думаем на эту тему. Все переговоры с Данисом мы провели. Он отдыхает. После чемпионата мира будем думать. Сейчас по этой ситуации есть много разных вопросов, - передает слова Величкина «Р-Спорт».

Добавим, что контракт 36-летнего нападающего с магнитогорским «Металлургом» истек 30 апреля.

В плей-офф сезона-2016/17 форвард провел 18 матчей, забросил в них 15 шайб и отдал 7 результативных передач.