Сергей Карякин: В 2018-м будет мой не последний турнир претендентов

Претендент на шахматную корону, чемпион мира по блицу Сергей Карякин дал интервью «Советскому спорту».

- В апреле следующего года вновь состоится турнир претендентов. Его победитель получит право сыграть за корону с Карлсеном. Вы же прекрасно представляете, какая жесткая борьба развернется за первое место. Не давит мысль, что выиграть при такой конкуренции будет очень сложно?

- В 2014-м году я занял в нем второе место, в 2016-м выиграл. Не знаю, как все сложится в 2018 году, но убежден, что в любом случае это будет мой не последний турнир претендентов. Моя задача – качественно готовиться, выходить на новый уровень. И сейчас мои мысли о супертурнире в Ставангере. Он пройдет в июне, в нем будут участвовать десять сильнейших шахматистов мира. Поэтому пока о турнире претендентов думать рано, предпочитаю двигаться шаг за шагом.

- Гарантированное участие в турнире претендентов дает вам возможность немного расслабиться, тогда, как все сильнейшие гроссмейстеры мира бьются за право сыграть в нем.

- На днях я был на открытии московского этапа Гран-при. И там почувствовал, что действительно могу пока немного расслабиться. Я пил шампанское, а все участники в напряжении ждали жеребьевку. Поймал себя на мысли, что нынешнее мое положение в сравнении с другими гроссмейстерами мне нравится гораздо больше. Я на них смотрел и посмеивался. Но посмеиваться я могу только до апреля следующего года, до начала следующего турнира претендентов. Там уже будет не до смеха.