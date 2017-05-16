Чемпионат России по киберспорту может состоятся осенью 2017 года

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью ТАСС сообщил, что осенью 2017 года федерация планирует провести первый в истории чемпионат России по киберспорту.



«Чемпион России у нас может появиться уже этой осенью. Если мы получим аккредитацию, то ему будет официально присужден этот титул. Федерация получила долгожданную площадку для проведения крупных всероссийских и московских соревнований, площадку, которая приспособлена не только для проведения соревнований, но и для того, чтобы за играми можно было наблюдать не сидя у себя дома, а в живую. Мы хотим, чтобы люди меньше проводили времени дома, а больше бы общались. Потому что киберспорт - это еще и общение», — сказал Смит.



Он также отметил, что после получения аккредитации, ФКС необходимо будет согласовать порядок выдачи спортивных званий с Министерством спорта. «Этот процесс займет от года до двух. Однако однажды какой-нибудь молодой человек сможет сказать, что он получил отсрочку от армии, потому что является мастером спорта по киберспорту», — пояснил президент федерации.



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