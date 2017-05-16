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Сборная Чехии уступила Швейцарии в матче чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Швейцарии переиграли команду Чехии (3:1)в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Венсан Праплан, Рето Зури и Дамьен Бруннер. У чешской сборной точный бросок на счету Романа Червенки.

Сборная Швейцарии на групповом этапе набрала 15 очков и вышла в плей-офф турнира со второго места. Чешская команда с 13 очками занимает на данный момент третью строчку в турнирной таблице. Итоговое место сборной Чехии определится по окончании встречи между командами Канады и Финляндии.

Матч

Чехия - Швейцария - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Праплан (Диас), 1:42 (0:1). Червенка (Пастрняк, S. Libor), 34:08 (1:1). Бруннер (Марти, Рихард), 52:09 (1:2).

Место и дата

16 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция


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