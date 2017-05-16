Сборная Чехии уступила Швейцарии в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Швейцарии переиграли команду Чехии (3:1)в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Венсан Праплан, Рето Зури и Дамьен Бруннер. У чешской сборной точный бросок на счету Романа Червенки.

Сборная Швейцарии на групповом этапе набрала 15 очков и вышла в плей-офф турнира со второго места. Чешская команда с 13 очками занимает на данный момент третью строчку в турнирной таблице. Итоговое место сборной Чехии определится по окончании встречи между командами Канады и Финляндии.