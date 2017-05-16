Петербург планирует возместить 10% стоимости стадиона с подрядчиков строительства
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что город планирует возместить 10 процентов стоимости стадиона с его подрядчиков.
- Собираемся возместить 3,6 миллиарда с «Трансстроя» и 1 миллиард за переделки - в общей сложности 4,6 миллиарда, около 10 процентов стоимости стадиона, - приводит слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных
работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию.
Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и
Евро-2020.
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