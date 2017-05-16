Сборная России проиграла команде США, но вышла в плей-офф чемпионата мира
Хоккеисты сборной России уступили команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.
Встреча, прошедшая на «Ланксесс Арене», завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев.
В составе победителей точными бросками отметились Кевин Хейз, оформивший дубль, а также Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон. У сборной России три шайбы забросили Никита Гусев, в активе которого дубль, а также Антон Белов.
Таким образом, сборная США вышла в плей-офф турнира с первого места, набрав 18 баллов, а команда Олега Знарка (17 очков) – со второй строчки.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция