Сборная России проиграла команде США, но вышла в плей-офф чемпионата мира

Хоккеисты сборной России уступили команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

Встреча, прошедшая на «Ланксесс Арене», завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев.

В составе победителей точными бросками отметились Кевин Хейз, оформивший дубль, а также Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон. У сборной России три шайбы забросили Никита Гусев, в активе которого дубль, а также Антон Белов.

Таким образом, сборная США вышла в плей-офф турнира с первого места, набрав 18 баллов, а команда Олега Знарка (17 очков) – со второй строчки.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.