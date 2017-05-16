Ари: По голам мог бы обойти Промеса и Дзюбу
Нападающий «Локомотива» Ари считает, что мог бы забить больше голов, если бы ушёл из «Краснодара» раньше.
- 11 матчей и 6 голов – это круто или могли бы забить больше?
- Если учитывать, как непросто складывались дела в первой части сезона в «Краснодаре», то шесть головза «Локомотив» – очень хорошо. Играл бы тут со старта чемпионата, забил бы намного больше, например, обошел бы Промеса с Дзюбой, - сказал Ари в интервью «Советскому спорту».
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