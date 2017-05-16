Игорь Самочернов: Я предпочел бы в четвертьфинале ЧМ финнов

Многократный призер первенств СССР в составе московского «Динамо» Игорь Самочернов рассказал. Что хотел бы, чтобы сборная России в 1/4 финала встретилась с командой Финляндии.

- Я предпочел бы финнов. Они нас в Москве год назад обыграли в полуфинале. Чем не повод взять реванш?

У нас большие шансы взять чемпионский трофей. Подопечные Знарка от матча к матчу все больше радуют. Вот почему, хоть эксперты и хвалят Канаду, а, на мой взгляд, у россиян больше шансов на победу, - передает слова Самочернова «Газета.Ru».

Напомним, что во вторник сборная России в заключительном матче уступила команде США и заняла в группе А второе место. В 1/4 плей-офф подопечные Олега Знарка встретятся с командой занявшее третью строчку в группе В.

В своем последнем матче группового этапа финны сыграют против сборной Канады. От идущих на третьем месте в группе В чехов финскую сборную отделяют два очка.