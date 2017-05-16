Бердых одержал 600-ю победу в карьере
Во втором круге теннисного турнира в Риме Томаш Бердых, посеянный под двенадцатым номером, обыграл Карлоса Берлока, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4.
Для чешского теннисиста победа стала 600-й в карьере.
Томаш Бердых родился 17 сентября 1985 года.
Профессионал с 2002 года.
Выиграл 13 титулов в одиночном разряде (Палермо – 2004, Париж – 2015, Халле – 2007, Токио – 2008, Мюнхен – 2009, Пекин – 2011, Стокгольм – 2012, Монпелье – 2012, Стокгольм – 2014, Роттердам – 2014, Стокгольм – 2014, Шэньчжэнь – 2015, Шэньчжэнь – 2016).
Наивысший рейтинг – 4 (18 мая 2015 года).
В данный момент занимает 13-ю строчку в рейтинге ATP.
Заработал в общей сложности 27 039 179 долларов призовых.
Добраться до отметки в 600 побед удалось лишь 11 теннисистам. Уже в текущем сезоне Томаш Бердых может вытеснить из ТОП-10 российского теннисиста Евгения Кафельникова, на счету которого 609 побед, а также опередить американца Энди Роддика (612 побед) и австралийца Ллейтона Хьюитта (616 побед)