Никита Гусев: Американцы – быстрая команда, всю игру они нас прессинговали
Нападающий российской команды Никита Гусев прокомментировал поражение сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды СШАсо счетом 3:5.
- Надо было больше создавать моментов, чтобы выиграть. Собой не особо доволен, потому что команда проиграла, и сам провел не лучшую игру. Американцы – быстрая команда, всю игру они нас прессинговали. Но ничем особо не удивили. Нам без разницы, где играть – в Кельне или Париже, - передает слова Гусева «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция