Никита Гусев: Американцы – быстрая команда, всю игру они нас прессинговали

Нападающий российской команды Никита Гусев прокомментировал поражение сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды СШАсо счетом 3:5.

- Надо было больше создавать моментов, чтобы выиграть. Собой не особо доволен, потому что команда проиграла, и сам провел не лучшую игру. Американцы – быстрая команда, всю игру они нас прессинговали. Но ничем особо не удивили. Нам без разницы, где играть – в Кельне или Париже, - передает слова Гусева «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.