Андрей Василевский: Хорошо, что игра против США ничего особо не решала

Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал поражение сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды США со счетом 3:5.

- После череды побед думали, что все под силу, что 10:1 обыграли итальянцев, и здесь думали, что десять забьем, ни одной не пропустим. А получилось так, что могло быть и 10:0, но не в нашу пользу, хорошо, что вообще три забили. Это хорошо, что сейчас проиграли. Потом четвертьфинал, нам нельзя такое совершать больше, иначе плохо будет.

Я же говорил, то, что играть против словаков, датчан… у нас класс побольше явно. А вот команда, которую мы должны были обыгрывать. Случилось то, о чем я говорил после словаков. Чуть-чуть расслабились, недонастроилсь, начали хватать глупые удаления и пропускать глупые голы. Хорошо, что игра ничего особо не решала, - передает слова Василевского «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.