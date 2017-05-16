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Валерий Петраков: Договорились с «Томью» о продлении контракта

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Томи», покидающей РФПЛ, Валерий Петраков договорился с руководством клуба о продлении контракта, соглашение должно быть подписано в июне после выхода команды из отпуска.

«Была встреча с руководством клуба, мы договорились о продлении контракта. Сейчас документы подписывать не стали, потому что и у нас игры, и Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области) занят. 10 июня команда собирается после отпуска, думаю, числа 12-го все подпишем», - приводит ТАСС слова Петракова.

Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года и помог команде пробиться в премьер-лигу через первенство Футбольной национальной лиги. Однако за два тура до конца чемпионата Российской футбольной премьер-лиги нынешнего сезона томичи идут на последнем месте в турнирной таблице и уже потеряли шансы остаться в элитном дивизионе.

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