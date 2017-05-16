Александр Кожевников: Забей Панарин, и все было бы совсем по-другому
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о матче Россия – США (3:5) на ЧМ по хоккею.
- Второй период дал повод для оптимизма. Во всяком
случае, его первая часть.
- Да, стало получаться, моменты начали реализовывать. И третьем в конце тоже стало получаться. И мы, и американцы сил много потратили. Но надо реализовывать выход один в один. Забей Панарин, и все было бы совсем по-другому.
- Третий гол. Как возмущался один мой коллега – так даже
в высшей лиге не проваливают пятак. Но там был отскок.
Бывает?
- Бывает, конечно.
- Четвертый гол. Сколько там секунд прошло, как
американцы реализовали преимущество?
- Ошибка явная, что тут говорить. Ну, послушайте, не бывает в хоккее без ошибок. Кто-то реализовывает, кто-то нет, эмоции зашкаливают.