Александр Кожевников: Забей Панарин, и все было бы совсем по-другому

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о матче Россия – США (3:5) на ЧМ по хоккею.

- Второй период дал повод для оптимизма. Во всяком случае, его первая часть.

- Да, стало получаться, моменты начали реализовывать. И третьем в конце тоже стало получаться. И мы, и американцы сил много потратили. Но надо реализовывать выход один в один. Забей Панарин, и все было бы совсем по-другому.

- Третий гол. Как возмущался один мой коллега – так даже в высшей лиге не проваливают пятак. Но там был отскок. Бывает?

- Бывает, конечно.

- Четвертый гол. Сколько там секунд прошло, как американцы реализовали преимущество?

- Ошибка явная, что тут говорить. Ну, послушайте, не бывает в хоккее без ошибок. Кто-то реализовывает, кто-то нет, эмоции зашкаливают.