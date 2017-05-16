Джонни Годро: Мы - сборная США, мы должны обыгрывать любого
Форвард сборной США Джонни Годро прокомментировал победу над командой России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 5:3.
- Главное, что мы выполнили задачу и заняли первое место в группе. Могу сказать, что рады даже больше тому, что остаемся в Кельне, а не самой победе над сборной России. Не придется тратить силы на переезд туда и обратно, и это здорово. Мы уверены в своих шансах выиграть золото, нам просто все равно, кто будет соперником в четвертьфинале. Мы - сборная США, мы должны обыгрывать любого, - приводит слова Годро «Р-Спорт».
Напомним, что сборная США набрала в группе 18 очков и вышла в плей-офф с первого места.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция