Джонни Годро: Мы - сборная США, мы должны обыгрывать любого

Форвард сборной США Джонни Годро прокомментировал победу над командой России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 5:3.

- Главное, что мы выполнили задачу и заняли первое место в группе. Могу сказать, что рады даже больше тому, что остаемся в Кельне, а не самой победе над сборной России. Не придется тратить силы на переезд туда и обратно, и это здорово. Мы уверены в своих шансах выиграть золото, нам просто все равно, кто будет соперником в четвертьфинале. Мы - сборная США, мы должны обыгрывать любого, - приводит слова Годро «Р-Спорт».

Напомним, что сборная США набрала в группе 18 очков и вышла в плей-офф с первого места.