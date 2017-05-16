Мария Шарапова не получила wild card на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции и не выступит на турнире. Об этом сообщил глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли.

- Wild card может быть предоставлен после травмы, но не после допинговой истории. Это решение может разочаровать Марию и ее поклонников, но защита игры - это моя миссия, - приводит слова Джудичелли ТАСС.

Напомним, что Шарапова дважды в карьере выигрывала Открытый чемпионат Франции – в 2012 и 2014 годах.