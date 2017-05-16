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«Монако» хочет купить Луиша Нету

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Защитник «Зенита» Луиш Нету может перейти в «Монако», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, французский клуб хочет приобрести португальца в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые уже отправили Нету предложение о продлении контракта.

Напомним, Нету перешел в «Зенит» в 2013 году из итальянской «Сиены». За это время защитник провел за команду 147 матчей и забил один мяч. Контракт португальца с петербургским клубом заканчивается в июне 2019 года.

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