«Монако» хочет купить Луиша Нету
Защитник «Зенита» Луиш Нету может перейти в «Монако», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, французский клуб хочет приобрести португальца в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые уже отправили Нету предложение о продлении контракта.
Напомним, Нету перешел в «Зенит» в 2013 году из итальянской «Сиены».
За это время защитник провел за команду 147 матчей и забил один мяч. Контракт португальца с петербургским клубом заканчивается в июне 2019 года.
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