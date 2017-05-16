Олег Знарок: Сборную России подвели удаления
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды США со счетом 3:5.
- Нас подвели удаления. Какие-то из них оправданные, какие-то - нет. Наши второй и третий гол были очень хорошие. У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Играли прошлый матч, восстанавливались. Играть полпериода в меньшинстве – это отнимает очень много сил. Думаю, это усталость. Но мы сами наломали дров, а не судьи. Просто были ненужные удаления. У нас было меньше времени для восстановления, и эти удаления нас подвели. Давайте судей оставим в покое. Если мы удалялись, значит, мы сами виноваты, - передает слова наставника российской команды «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция