Олег Знарок: Сборную России подвели удаления

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды США со счетом 3:5.

- Нас подвели удаления. Какие-то из них оправданные, какие-то - нет. Наши второй и третий гол были очень хорошие. У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Играли прошлый матч, восстанавливались. Играть полпериода в меньшинстве – это отнимает очень много сил. Думаю, это усталость. Но мы сами наломали дров, а не судьи. Просто были ненужные удаления. У нас было меньше времени для восстановления, и эти удаления нас подвели. Давайте судей оставим в покое. Если мы удалялись, значит, мы сами виноваты, - передает слова наставника российской команды «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.