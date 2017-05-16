Джефф Блашилл: Российские болельщики создали на игре великолепную атмосферу

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блашилл поделился впечатлениями от игры своей команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды России (3:5).

- Российские болельщики создали на игре великолепную атмосферу, я потрясен тем, в каких условиях проходила игра. Мы рады победе в игре, которая однозначно понравилась всем болельщикам, рады победе в группе. Но мы приехали сюда не за первым местом по итогам предварительного этапа, готовимся к играм плей-офф, - передает слова наставника американской команды «Р-Спорт».

Напомним, что сборная США набрала в группе 18 очков и вышла в 1/4 финала чемпионата мира с первого места.