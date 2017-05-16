Поражение хоккеистов, Шарапова вне «Ролан Гаррос» и слова Федуна о полуфинале ЛЧ. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет главные новости вторника.

1. Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив в заключительном матче группового этапа команде США – 3:5. Команда Олега Знарка вышла в плей-офф со второго места в группе.

2. Защитник футбольного «Зенита» Николас Ломбертс признался, что не хотел, чтобы московский «Спартак» становился чемпионом России. «Это плохо, это жизнь», - сказал бельгиец.

3. Нападающий «Локомотива» Ари считает, что мог бы забить больше голов, если бы ушел из «Краснодара» раньше. Напомним, что Ари, выступая за железнодорожников, забил шесть мячей.

4. Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко за инцидент в финале Кубка России против «Локомотива» дисквалифицирован на 4 матча турнира, из которых два - условно.

5. Московский «Спартак» позволит болельщикам выйти на поле после матча 29-го тура премьер-лиги с «Тереком» на «Открытие Арене», чтобы вместе отметить триумф в РФПЛ.

6. Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что при должном везении его команда в следующем евросезоне может дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

7. Двукратная победительница «Ролан Гаррос» российская теннисистка Мария Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит в Открытом чемпионате Франции.

Текст дня: «Каррера – военачальник. Я – верховный спартанец!» (Денис Глушаков).

Видео дня: Все голы матча Россия – США.