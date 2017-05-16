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Артемий Панарин: Вина за поражение сборной США лишь на нас

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий сборной России Артемий Панарин поделился впечатлениями от игры команды в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды США (3:5).

– Есть объяснение, почему легко пропускали? Объяснения нет. В среду посмотрим видео, разберемся. Это хоккей, все складывается из одного момента. Был у меня момент, но бездарно бросил. Хотелось бы поругать судей, но у них своя работа. Было удивительно, что половину первого периода находились в меньшинстве. Думаю, аналогичные нарушения и со стороны американцев были. Там судья вообще стоит спит в углу, в него шайба попадает. Не будем об этом говорить, сами проиграли. Тем не менее, вина за поражение лишь на нас. Сейчас не нужно раскисать, сильно загоняться, так как предстоит самая важная встреча, необходимо подходить на позитиве, - сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.

Матч

Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы:

Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).

Место и дата

16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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