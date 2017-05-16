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Андрей Василевский: Не валите на судей! Мы сами во всем виноваты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал поражение нашей команды в матче с американцами – 3:5.

- Да что судьи-то? Мы сами во всем виноваты, - заявил Василевский. - После того, как со счетом 10:1 Италию обыгрывали, думали, что нам любой соперник под силу. Что и сейчас десяток забьем и ни одной не пропустим. А тут против нас уже парни с НХЛ приехали биться. Ладно, что этот матч проиграли. Это еще ничего. Но будет еще четвертьфинал. И вот там такого точно нельзя совершать. Иначе…

Матч

Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Голы:

Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).

Место и дата

16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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