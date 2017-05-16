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Виталий Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятно

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение организаторов Roland Garros не выдавать wild card Марии Шараповой.

- Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты.

Уже ни для кого не секрет, что мельдоний до сих пор до конца не исследован. Марии еще раз скажу - расстраиваться не нужно, все вернется на круги своя. Она будет участвовать в большинстве турниров, вернет себе рейтинги. А пока кто-то подстраховывается, к этому надо спокойно относиться, - передает слова Мутко ТАСС.

Ранее стало известно, чтооссийская теннисистка Мария Шарапова не получила специальное приглашение для участия в Открытом чемпионате Франции и не выступит на турнире.

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