Джокович вышел в третий круг турнира в Риме
Сербский
теннисист Новак Джокович вышел в третий круг представительного турнира серии «Мастерс»
в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.
Джокович,
стартовавший на турнире со второго круга, обыграл британца Аляжа Бедене со
счетом 7:6 (7:2), 6:2. Матч продолжался 1 час 46 минут.
В третьем круге соревнований Джокович встретится с победителем матча между испанцами Пабло Карреньо-Бустой и Роберто Баутистой-Агутом.
Матч
Бедене А. (Великобритания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:7, 2:6
Место и дата
16 мая 16:00, , Онлайн-трансляция
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