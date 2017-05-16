Владимир Крикунов: Для нашей команды любой соперник в четвертьфинале по зубам
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира, в котором соперником российской команды может стать сборная Чехии или Финляндии.
- Для нашей команды любой соперник по зубам в четвертьфинале. Многое будет зависеть от того, как сыграют вратари, нападение у нас посильнее, чем у чехов. Оборона такая же, вратарь лучше. Мы должны выигрывать. Сегодня наша команда немного недонастроилась. Думали, что и так смогут выиграть. До этого же показывали блестящий хоккей с Латвией, хотя команда была не того уровня, - передает слова Крикунов «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция