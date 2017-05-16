Владимир Крикунов: Для нашей команды любой соперник в четвертьфинале по зубам

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира, в котором соперником российской команды может стать сборная Чехии или Финляндии.

- Для нашей команды любой соперник по зубам в четвертьфинале. Многое будет зависеть от того, как сыграют вратари, нападение у нас посильнее, чем у чехов. Оборона такая же, вратарь лучше. Мы должны выигрывать. Сегодня наша команда немного недонастроилась. Думали, что и так смогут выиграть. До этого же показывали блестящий хоккей с Латвией, хотя команда была не того уровня, - передает слова Крикунов «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России заняла в группе А второе место и вышла в плей-офф турнира.