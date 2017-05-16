Шамиль Тарпищев: Не допускать Шарапову на «Ролан Гаррос» - неправильно
Президент Федерации тенниса
России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что решение организаторов «Ролан Гаррос»
не допускать российскую теннисистку Марию Шарапову до турнира является
неправильным.
«Я бы к этому относился
спокойно. Во-первых, все зависит от людей. Решение в данном случае федерации…
Кто как хочет, так и решает. Но мое мнение - это абсолютно неправильно. Мария
двукратный победитель. С другой стороны, это человек с безупречной репутацией.
На нее многие равняются и подражает. А то, что с ней произошло, требует
определенной оценки. Нельзя голословно утверждать, что это допинг или что-то
еще. То, что с ней произошло, это ошибка ее менеджмента. Организаторы
побоялись? А чего бояться? В данном случае никто никого не боится, все зависит
от людей», - приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.
Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли во вторник
сообщил, что двукратная победительница «Ролан Гаррос» Шарапова не получит wild
card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит на
Открытом чемпионате Франции, который пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.