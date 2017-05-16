Шамиль Тарпищев: Не допускать Шарапову на «Ролан Гаррос» - неправильно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что решение организаторов «Ролан Гаррос» не допускать российскую теннисистку Марию Шарапову до турнира является неправильным.

«Я бы к этому относился спокойно. Во-первых, все зависит от людей. Решение в данном случае федерации… Кто как хочет, так и решает. Но мое мнение - это абсолютно неправильно. Мария двукратный победитель. С другой стороны, это человек с безупречной репутацией. На нее многие равняются и подражает. А то, что с ней произошло, требует определенной оценки. Нельзя голословно утверждать, что это допинг или что-то еще. То, что с ней произошло, это ошибка ее менеджмента. Организаторы побоялись? А чего бояться? В данном случае никто никого не боится, все зависит от людей», - приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли во вторник сообщил, что двукратная победительница «Ролан Гаррос» Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит на Открытом чемпионате Франции, который пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.