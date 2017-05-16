Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме

Мария Шарапова: Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Кристиной Макхэйл на турнире WTA в Риме (6:4, 6:2) обеспечила себе место в квалификации Уимблдона. После матча Мария отметила, что не знала об этом.