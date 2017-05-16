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Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг представительного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

Седьмая ракетка турнира Кузнецова, стартовавшая со второго круга, обыграла чешку Катерину Синякову со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продолжался почти два часа.

В третьем круге Кузнецова встретится с победительницей противостояния Дарья Гаврилова (Австралия) – Каролин Гарсия (Франция).

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Синякова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 6:7

Место и дата

16 мая 16:30, , Онлайн-трансляция

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