Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг представительного
турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.
Седьмая ракетка турнира Кузнецова, стартовавшая со второго круга,
обыграла чешку Катерину Синякову со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продолжался почти
два часа.
В третьем круге Кузнецова встретится с
победительницей противостояния Дарья Гаврилова (Австралия) – Каролин Гарсия
(Франция).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Синякова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 6:7
Место и дата
16 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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