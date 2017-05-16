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Сергей Андронов: Из-за удалений в начале матча много сил потеряли

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард Сергей Андронов объяснил поражение в матче со сборной США усталостью после первого периода, в котором наша команда получила десять минут штрафа.

- Мы принимали неправильные решения на площадке, поэтому и удалялись так много, - считает Андронов. – И из-за этого еще в начале матча много сил потеряли.

- А может вас просто пять уверенных побед кряду над более слабыми соперниками расслабили?
- Да нет, мы готовы были к серьезному матчу. Понимали, что соперник будет совсем другой. Да у нас и тут моментов было предостаточно. Еще не раз забить могли. Надо было просто их реализовывать.

- Вы со всеми решениями судей в отношении наших игроков были согласны?
- Вот судейство я не хотел бы комментировать. Есть другие люди, которые с этим разбираются. А для меня матч уже закончен. И у него есть конкретный счет. Он не в нашу пользу. Поэтому надо продолжать работать и думать, как свою игру улучшить, а не решения арбитров.

- Из-за этого поражения появляется вероятность того, что на четвертьфинал мы можем уехать в Париж. Это станет проблемой?
- Да никаких проблем тут нет. Куда скажут, туда и поедем. Нам к переездам не привыкать. Это неважно.

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