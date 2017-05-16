Все билеты на матч «Рубин» – ЦСКА реализованы

Все билеты на матч 29-го тура РФПЛ между казанским «Рубином» и московским ЦСКА реализованы, сообщает официальный сайт клуба из Татарстана.

Встреча состоится 17 мая на «Казань-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Матч станет тестовым для стадиона, на котором летом 2017 года пройдут игры Кубка конфедераций. Вход на игру будет свободным при наличии паспорта болельщика (Fan ID).

ЦСКА за два тура до конца чемпионата c 56 очками идет на втором месте в таблице, опережая на одно очко петербургский «Зенит». «Рубин» с 35 очками идет девятым.