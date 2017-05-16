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Шарапова из-за травмы не доиграла матч второго круга турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно прекратила выступление на турнире в Риме, не доиграв из-за проблем со здоровьем матч второго круга с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.

Шарапова отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу. В начале третьей партии россиянка взяла медицинский перерыв, во время которого врач затейпировал левое бедро.

Напомним, что перед началом этой игры глава Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли сообщил, что Шарапова не получит wild card на Открытый чемпионат Франции – «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Шарапова М. (Россия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:3, 2:1 Отказ

Место и дата

16 мая 20:40, , Текстовая трансляция

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