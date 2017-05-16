«Локомотив»: Ари не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари не полетел в Екатеринбург на матч чемпионата России против «Урала». Об этом сообщил руководитель департамента по связям с общественностью ФК «Локомотив» Андрей Бодров.



- Ари работает в общей группе, однако не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба. Ари в Москве готовится к матчу с «Зенитом, - передает слова Бодрова ТАСС.

Матч 29-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Локомтивом» пройдет в среду, 17 мая. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в конце финальной встречи на Кубок России футболисты «Урала» и «Локомотива» устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской – Ари и Джефферсон Фарфан.