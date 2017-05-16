Виктор Янчук: Организаторы «Ролан Гаррос» идут на поводу у тех, кто бросает камни в Шарапову
Заслуженный
тренер России Виктор Янчук считает, что организаторы «Ролан Гаррос», решив не
предоставлять Марии Шараповой wild card, пошли на поводу у той части спортивной
общественности, которая негативно относится к российской теннисистке.
«Это беспрецедентное решение, что победительнице «Ролан
Гаррос» не дают wild card. В свое время на Уимблдон давали Горану
Иванишевичу, и тогда он, кстати, выиграл турнир. Обычно игрокам пятерки, а тем
более бывшим чемпионам, должны давать. А почему так произошло… Скорее всего,
федерация пошла на поводу общественного мнения той части, которая бросает камни
в Шарапову. И это достойно сожаления», - приводит «Р-Спорт» слова Янчука.
Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли во вторник сообщил, что двукратная победительница «Ролан Гаррос» Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит на Открытом чемпионате Франции, который пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.
Матч
Шарапова М. (Россия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:3, 2:1 Отказ
Место и дата
16 мая 20:40, , Текстовая трансляция