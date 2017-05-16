«Арсенал» в Лондоне обыграл «Сандерленд»
Футболисты
лондонского «Арсенала» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии взяли
верх в матче с «Сандерлендом».
Встреча,
прошедшая во вторник в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой
хозяев – 2:0. На 72-й минуте отличился Алексис Санчес. На 81-й минуте он
оформил дубль.
Таким
образом, «Арсенал» набрал 72 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице
АПЛ. У «Сандерленда» осталось 24 очка. Это клуб идет последним, досрочно
лишившись шансов на сохранение места в элитном дивизионе.
В матчах 38-го, заключительного тура, «Арсенал» 21 мая примет «Эвертон», а «Сандерленд» в этот день на выезде сразится с «Челси».
Матч
Арсенал - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы
Санчес 72 (1:0). Санчес 81 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Холдинг, Бельерин, Гиббс (Айвоби, 69), Монреаль, Мустафи, Рэмзи (Уэлбек, 69), Озил, Джака, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес
Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Манкильо (Янузай, 82), Ларссон, Ндонг (Гибсон, 88), Каттермоул (Гуч, 77), Дефо, Аничебе, Борини
Предупреждения:
Бельерин, 22; Монреаль, 54; Озил, 55; Мустафи, 90 - О'Ши, 56; Каттермоул, 74
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
16 мая 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция