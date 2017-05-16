«Арсенал» в Лондоне обыграл «Сандерленд»

Футболисты лондонского «Арсенала» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии взяли верх в матче с «Сандерлендом».

Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой хозяев – 2:0. На 72-й минуте отличился Алексис Санчес. На 81-й минуте он оформил дубль.

Таким образом, «Арсенал» набрал 72 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Сандерленда» осталось 24 очка. Это клуб идет последним, досрочно лишившись шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

В матчах 38-го, заключительного тура, «Арсенал» 21 мая примет «Эвертон», а «Сандерленд» в этот день на выезде сразится с «Челси».