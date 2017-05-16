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«Арсенал» в Лондоне обыграл «Сандерленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты лондонского «Арсенала» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии взяли верх в матче с «Сандерлендом».

Встреча, прошедшая во вторник в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой хозяев – 2:0. На 72-й минуте отличился Алексис Санчес. На 81-й минуте он оформил дубль.

Таким образом, «Арсенал» набрал 72 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Сандерленда» осталось 24 очка. Это клуб идет последним, досрочно лишившись шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

В матчах 38-го, заключительного тура, «Арсенал» 21 мая примет «Эвертон», а «Сандерленд» в этот день на выезде сразится с «Челси».

Матч

Арсенал - Сандерленд - 2:0 (0:0)

Голы

Санчес 72 (1:0). Санчес 81 (2:0).

Состав

Арсенал: Чех, Холдинг, Бельерин, Гиббс (Айвоби, 69), Монреаль, Мустафи, Рэмзи (Уэлбек, 69), Озил, Джака, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес

Сандерленд: Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Манкильо (Янузай, 82), Ларссон, Ндонг (Гибсон, 88), Каттермоул (Гуч, 77), Дефо, Аничебе, Борини

Предупреждения:

Бельерин, 22; Монреаль, 54; Озил, 55; Мустафи, 90 - О'Ши, 56; Каттермоул, 74

Судья:

Роджер Ист (Англия)

Место и дата

16 мая 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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